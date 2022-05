Helmstedt: Leiche in Regenrückhaltebecken aufgefunden

Helmstedt. Ein Spaziergänger hat einen Toten in einem Regenrückhaltebecken in Emmerstedt gefunden. Die Hintergründe sind aktuell unklar.

Die Polizei ermittelt in Helmstedt wegen dem Auftauchen der Leiche eines unbekannten Mannes in einem Regenrückhaltebecken in Emmerstedt.

In einem Regenrückhaltebecken in Emmerstedt ist am Sonntagmorgen der Leichnam eines unbekannten Mannes aufgefunden worden. Die näheren Umstände sind derzeit ungeklärt, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Bei einem Spaziergang am Sonntagmorgen bemerkte ein Hundebesitzer eine leblose Person in einem Teich nahe eines Feldweges und verständigte umgehend die Polizei. Durch die Freiwillige Feuerwehr Emmerstedt wurde der Leichnam geborgen.

Leichenfund in Helmstedt: Todesursache noch unbekannt

Hinweise auf die Identität des Mannes liegen derzeit nicht vor. Die Todesursache ist unbekannt. Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde ein Antrag zur Obduktion beim Amtsgericht in Braunschweig gestellt. Die Obduktion erfolgt am Donnerstag.

