Nächtlicher Dauerbetrieb der Außenbeleuchtung an Gewerbeimmobilien sorgt für Beeinträchtigungen beim Insektenbestand und an der dort vorkommenden Fledermauspopulation. Von dieser Halle am südlichen Rand des Gewerbegebietes strahlt die nächtliche Beleuchtung in den daran verlaufenden Fledermaus-Korridor und in das angrenzende Landschaftsschutzgebiet samt Schuntersee.