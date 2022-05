Helmstedter Rundfahrt Grenzenlos jetzt mit Smartphone-App

Einmalig bietet der Verein Grenzenlos – Wege zum Nachbarn allen Interessierten die Möglichkeit, die neue App-gestützte Rundfahrt Grenzenlos 2.0 kennenzulernen. Grenzenlos 2.0 wurde laut einer Mitteilung eigens für Jugendliche entwickelt und ist Basis des neuen Angebots, Klassenfahrten nach Helmstedt zu unternehmen.

Am Samstag, 7. Mai, steht die öffentliche Tour Grenzenlos 2.0 allen Generationen offen. Treffpunkt ist um 13.40 Uhr an der Infotafel auf dem Holzberg in Helmstedt zum Testen der App. Der Grenzenlos-Bus fährt um 14 Uhr ab. Teilnehmende erhalten nach der Anmeldung eine detaillierte Anleitung zum Herunterladen der App „Zeitläufe“.

Grenzenlos-Rundfahrt mit App beginnt in Offleben

Anders als bei der klassischen Rundfahrt Grenzenlos liege die erste Station der Tour in Offleben. Hier lernen die Teilnehmenden anhand kleiner Hörspiele den Alltag auf der Westseite des Eisernen Vorhangs kennen.

An den nächsten Stationen – dem Grenzdenkmal Hötensleben und der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn – geht es unter anderem um Flucht und das Leben im Sperrgebiet. Smartphone mit der App und Kopfhörer sind mitzubringen. Diese Fahrt ist kostenfrei. Anmeldung unter info@grenzdenkmaeler.de.

Drei Termine für die klassische Grenzenlos-Rundfahrt stehen fest

Klassische öffentliche Rundfahrten Grenzenlos sind in diesem Jahr für Sonnabend, 25. Juni, und Sonnabend, 23. Juli, sowie für den 3. Oktober geplant. Diese Fahrten starten jeweils um 14 Uhr am Zonengrenz-Museum in Helmstedt. Die Rundfahrten dauern 3,5 Stunden und umfassen einen Besuch im Zonengrenz-Museum sowie Besichtigungen des Grenzdenkmals Hötensleben und der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Weitere Informationen sind unter www.grenzdenkmaeler.de erhältlich. Anmeldungen werden auf der Webseite, per E-Mail unter info@grenzdenkmaeler.de oder telefonisch unter (05351) 17-7777 entgegengenommen.

