Hoher Sachschaden nach Mülltonnenbrand im Kreis Helmstedt

Groß Brunsrode. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen die Tonnen in Groß Brunsrode am Montagmorgen Feuer. Unter anderem wurde ein Auto stark beschädigt.

Die Feuerwehr löschte am Montagmorgen brennenden Müll in Groß Brunsrode.

Die Feuerwehr Groß Brunsrode ist am Montagmorgen 5.30 Uhr zu mehreren brennenden Mülltonnen in den Mühlenweg ausgerückt. Bereits auf der Anfahrt war der Rauch deutlich sichtbar, heißt es in einer Mitteilung der Gemeindefeuerwehr Lehre. Vor Ort bestätigte sich die Lage, es brannten insgesamt drei Mülltonnen in voller Ausdehnung – und ein Zaun zum Nachbargrundstück stand ebenfalls in Flammen. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht und so ein Übergreifen auf daneben stehende PKW oder das Wohnhaus verhindert werden.

Das Ausmaß der Zerstörung wurde nach dem Ablöschen sichtbar. Foto: Feuerwehr Lehre

Der PKW wurde durch die Hitzebeaufschlagung dennoch stark beschädigt. Bei den Nachlöscharbeiten kam auch eine Wärmebildkamera und Schaum zum Einsatz. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Zu Schadenshöhe kann von Seiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

