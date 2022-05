Die Deutscher Glasfaser GmbH bietet jeweils dienstags persönliche Kundenberatung in ihrer Geschäftsstelle in der Harsleber Torstraße 7 in Helmstedt an. Servicepoint-Koordinator Jörg Rothbarth (rechts) beantwortete dort am Dienstag alle Fragen zu Netzausbau und Hausanschlüssen.