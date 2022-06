Etwa 12.000 Euro Schaden: Traktorreifen in Königslutter gestohlen

Insgesamt fünf neuwertige Traktorreifen haben Unbekannte über das Pfingstwochenende vom Gelände einer Firma und Reparaturwerkstatt für Landmaschinen in der Helmstedter Straße in Königslutter gestohlen. Obwohl zwei der Räder wieder aufgefunden werden konnten, entstand ein Schaden von mindestens 12.000 Euro.

Ein Landbesitzer hatte am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in einem Gebüsch an einem Feldweg nahe der Straße Am Driebenberg zwei Traktorreifen auf Felge entdeckt. „Die gut 2,10 Meter Durchmesser umfassenden und etwa 70 Zentimeter breiten Reifen standen dort, als wenn sie zur Abholung zwischengelagert worden waren“, berichtet Helmstedts Polizei.

Helmstedts Polizei geht von mehreren Tätern aus – und einem Anhänger

Die Polizei ist sich sicher, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug samt Anhänger unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Ferner gehen die Ermittler von mehreren Tätern aus, da die Größe und das Gewicht eines einzelnen Traktorreifens von einer Person nicht zu bewältigen sei und mehrere Personen die Reifen verladen und möglicherweise durch mangelnde Ladekapazitäten zwei der fünf Räder zwischengelagert hätten, um sie später abtransportieren zu können.

Von daher suchen die Beamten Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montag, 13.30 Uhr, im Bereich der Feldwege nahe der Kleingartensiedlung Am Driebenberg und im Bereich um den Petersbrunnengraben beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer (05353) 941050 entgegen.

