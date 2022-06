Am Global Wind Day 2022 wurde das einjährige Bestehen des Erlebnislandes Windenergie bei Söllingen mit einem großen Fest für Kinder wie Erwachsene gefeiert.

Söllingen. Für Fridays for Future ist das Erlebnisland Windenergie bei Söllingen „ein Ort ist, an dem an uns Kinder und Jugendliche gedacht wird“.