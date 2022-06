Helmstedt: Unbekannter stiehlt Schmuck aus Schaufenster

Helmstedt. In der Nacht zu Dienstag hat der Täter die Schaufensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in Helmstedts Innenstadt eingeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag die Fensterscheibe eines Helmstedter Schmuckgeschäftes in der Straße Gröpern zerstört. Durch das entstandene Loch griff er in die Schaufensterauslage und stahl mehrere Schmuckgegenstände, wie die Polizei berichtet. „Die Tatzeit lässt sich auf Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, eingrenzen.“

Wie hoch genau der entstandene Schaden ist, würden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Helmstedts Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Geräusche wahrgenommen oder Personen beobachtet haben – und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210.

red

