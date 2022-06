Unfall Helmstedt Autos stoßen in Helmstedt zusammen – Vier Verletzte

Am Freitagabend kollidierten zwei Pkw im Kreuzungsbereich.

Helmstedt. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Unter den Verletzten ist auch ein Kleinkind. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle dauerten an.