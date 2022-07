Wegen Bauarbeiten: L290 bei Königslutter für eine Woche gesperrt

Im Landkreis Helmstedt müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 290 zwischen Königslutter (Einmündung K6) und Ochsendorf sowie auf der Landesstraße 626 zwischen Frellstedt und der B1 auf Behinderungen durch Vollsperrungen einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke.

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel am Freitag mitteilte, beginnen die Arbeiten auf der L626 am Montag, 11. Juli – die Arbeiten auf der L290 am Dienstag, 12. Juli. Die Fertigstellung ist in beiden Fällen bis zum 18. Juli vorgesehen. Nach Bauende wird für etwa fünf Wochen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h eingerichtet. Anschließend erfolgt eine weitere Vollsperrung für etwa zwei Tage für das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung.

Umleitungen sind eingerichtet

Für die L290 erfolgt die Umleitung ab der Einmündung in die B1 in Königslutter auf die B1 Richtung Westen zur K4, weiter über Lauingen und Rieseberg bis Ochsendorf sowie umgekehrt. Die Kosten belaufen sich auf rund 102.000 Euro.

Für die L626 erfolgt die Umleitung ab Frellstedt über die K13 zur B1 nach Süpplingen, über die B1 Richtung Osten bis zum Abzweig L626 sowie umgekehrt. Die K16 aus Richtung B244 ist bis zur Baustelle (Einmündung L626) frei. Die Kosten belaufen sich auf rund 144.000 Euro. Kostenträger ist jeweils das Land Niedersachsen.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

red

