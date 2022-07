Open-Air am Bonanza

Open-Air am Bonanza Open-Air-Party für die ganze Familie am Bonanza in Schöningen

Patric Rudek, Fabian Kuhlmann, Bernd Wittkowski und Hannes Meyer wollen mit einem neuen Event an alte Zeiten erinnern: Ihr „Bonanza“-Open-Air soll eine Party für die ganze Familie werden. Jeder Schöninger hat zumindest einmal davon gehört, unzählige Menschen aus der Region waren schon einmal dort. Die Rede ist von der mittlerweile seit 2015 geschlossenen Diskothek „Bonanza“, direkt neben dem Schützenhaus am Schöninger Elm-Rand. Am kommenden Samstag, 16. Juli, soll rund 45 Jahre nachdem das erste Mal Besucher die Tanzfläche erobern konnten, dort erneut eine Party steigen.

Allerdings nicht in der Disko, sondern davor. Dafür verantwortlich zeichnet das DJ-Duo „LSDJ“, bestehend aus Patric Rudek und Hannes Meyer sowie ihrem Unterstützer Fabian Kuhlmann, gemeinsam mit dem DJ „Electron B“, mit bürgerlichem Namen Bernd Wittkowski. Der beschreibt, wie es dazu kam: „Während Corona hat es uns und wohl allen Musikern richtig in den Fingern gekribbelt, mal wieder etwas zu machen. Und das Bonanza war nun mal Teil des Lebens ganz vieler Schöninger – und so kam eins zum anderen.“

Erst Kinderfest, dann Partystimmung

Doch was verbirgt sich überhaupt hinter dem Bonanza-Open-Air? Fabian Kuhlmann zählt auf: „Los geht es mit einem Familienfest ab 14 Uhr. Wir haben den Kletterturm der Sportjugend mit dabei, ebenso eine große Hüpfburg und ein tolles Spieleprogramm, bei dem wir von verschiedenen Vereinen und der Schöninger Feuerwehr unterstützt werden. Natürlich gibt es auch etwas zu naschen. Ein Eiswagen, Poffertjes und mehr wird es geben, ein Clown wird unterhalten und von der Bühne gibt es dazu Unterhaltungsmusik.“

Im Abendprogramm geht es dann vorrangig um das, was auf der Bühne passiert. „LSDJ“ und „Elektron B“ als Gastgeber stehen ebenso auf der 14 mal 5 Meter großen Bühne wie das Duo „Ton tut Not“ und „DJ SineTwo“ alias Torben Körner. Seinen Auftritt im Wortsinn „erspielt“ hat sich zudem Hendrik Michaelis aus Hoiersdorf. Er hatte im Vorfeld einen DJ-Wettbewerb gewonnen.

Zwei große DJ-Acts für die Partynacht

„So praktisch in letzter Minute haben wir dann auch noch einen großen Act besorgen können. Oder eher zwei“, verraten Patric Rudek und Hannes Meyer: „Julifa und AirDice legen bei uns ebenfalls auf.“ Kulinarisch wird ebenso eine Rundum-Versorgung angeboten, versprechen die Organisatoren: Von Bratwurst über Champignon-Pfanne bis hin zu Chicken Nuggets und Pommes gibt es diverse Speisen, dazu kühles Bier aus den Zapfhähnen ebenso wie Softdrinks.

Stündlich Führungen durch das ehemalige Bonanza

„Ein Highlight wird für viele Besucher das Angebot sein, an den stündlich stattfindenden Führungen durch das ehemalige Bonanza teilzunehmen“, kündigt Fabian Kuhlmann an, der sich selbst schon darauf freut, die sehnsüchtigen Blicke der Menschen beim Betreten der Räume ihrer Jugend zu sehen.

Passend dazu hat DJ „Elektron B“ sein Musikprogramm gestaltet. Er will einen modernen DJ-Mix der seinerzeit angesagten Bonanza-Klassiker abliefern. Damit alles reibungslos abläuft, wird das Gelände eingezäunt, eine Security-Firma sorgt für Sicherheit, das Rote Kreuz ist ebenfalls vor Ort. Für alle Gäste ab 16 gilt Ausweispflicht. Parkmöglichkeiten gibt es vor Ort nur in geringer Zahl, deshalb wird empfohlen, die Parkflächen in der Innenstadt zu nutzen. Möglich sei die gesamte Veranstaltung, das betonen alle vier, nur dank Unterstützung vieler Sponsoren.

