Helmstedt. Auf einem Betriebsgelände brach am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache das Feuer aus. Die Wehr forderte weitere Kräfte an.

In einem Container brannte es am Mittwoch in Helmstedt.

Feuerwehr Helmstedt Holz brennt in Container – Helmstedter Wehr rückt an und löscht

Etwa ein Dutzend Feuerwehrleute sind am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr zu einem brennenden Holzcontainer auf einem Betriebsgelände in Helmstedt ausgerückt. Bereits auf der Anfahrt bestätigte die starke Rauchentwicklung die kurz zuvor eingegangene Meldung, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Vor Ort brannte Altholz in einem rund 20 Kubikmeter großen Container.

Das brennende Holz wurde von der Feuerwehr Helmstedt gelöscht. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Es wurde umgehend mit der Brandbekämpfung von einem Trupp unter Atemschutz begonnen. Im weiteren Verlauf wurden zur Wasserversorgung ein weiteres Löschfahrzeug nachgefordert sowie der Container abgeladen. Mittels Radlader wurde das Holz auseinandergezogen und abgelöscht. Der Einsatz war nach zwei Stunden vorüber.

red

