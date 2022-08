Großer Waldbrand bei Königslutter: Massives Feuerwehraufgebot

Im Kreis Helmstedt ist die Waldbrandgefahr seit Tagen sehr hoch. Immer wieder kommt es zu kleineren Bränden – wie auch in der gesamten Region.

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr wurde der bislang größte Brand gemeldet: Unweit von Königslutter brannte eine Fläche von zirka einem Hektar.

Die Feuerwehr rückte mit einem massiven Aufgebot aus, um das Feuer zu bekämpfen.

Auch der Landrat aus Helmstedt machte sich ein Bild von der Lage.

Am Donnerstagabend um kurz nach 18 Uhr hat die Feuerwehr Helmstedt einen „größeren Waldbrand“ bei der Ortschaft Lauingen in der Nähe von Königslutter im Kreis Helmstedt gemeldet. Ersten Informationen zufolge ist der Brand an der Straße zwischen den Ortschaften Lauingen und Scheppau ausgebrochen, unterhalb des Naturschutzgebiets Rieseberg. Über eine Brachfläche breitete sich das Feuer in das dahinterliegende Waldgebiet aus. Laut Feuerwehrangaben brannte eine Fläche von ungefähr einem Hektar. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Zur Brandbekämpfung rückten alle 16 Ortsfeuerwehren aus dem Bereich Königslutter aus. Die die Einsatzleitung hatte Kreisbrandmeister Maik Wermuth inne. Zur Unterstützung war auch die Flughafenfeuerwehr aus Braunschweig vor Ort. Auch ein Fahrzeug mit großem Fassungsvolumen der Feuerwehr Helmstedt war im Einsatz. Ebenso eine Einheit der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, die auf Wassertransport spezialisiert ist. Aus der Samtgemeinde Nord-Elm sowie aus Büddenstedt und Mariental unterstützten weitere Tanklöschfahrzeuge.

Einsatzleiter Wermuth: „Theoretisch hätten wir noch weitere Wehren alarmieren können. Doch im Hinblick auf die allgemein hohe Waldbrandbrandgefahr im Landkreis haben wir uns auf die angeforderten Wehren beschränkt. Wir müssen auch an anderen Stellen einsatzbereit sein.“

Alle Straßen rund um das Waldgebiet Rieseberg waren für die Löscharbeiten gesperrt.

Im Kreis Helmstedt brennt ein Waldstück. Foto: Dirk Fochler

Großeinsatz der Feuerwehr, um Waldbrand zu löschen

Ein Problem für die Einsatzkräfte: Die Brandfläche befand sich in einem Gebiet ohne Hydranten. Die Feuerwehrfahrzeuge mussten deshalb zum Befüllen in die umliegenden Ortschaften wie Lauingen, Scheppau oder Rieseberg fahren. Auch Wasserleitungen für die Feldberegnung wurden angezapft.

Gegen 19 Uhr hatten die Feuerwehren nach eigenen Angaben den Waldbrand unter Kontrolle. Ein Hubschrauber, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, half bei der Koordination der Einsatzkräfte und bei der Suche nach Brandnestern. Eine Prognose, wann das Feuer gelöscht ist, konnte um 19 Uhr noch niemand anstellen.

Rund um das brennende Waldgebiet waren die Straßen gesperrt (Screenshot). Foto: Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen

Auch Landrat Gerhard Radeck machte sich ein Bild der Lage vor Ort. „Die wechselnden Windrichtungen erschweren den Löscheinsatz.“ Die Versorgung mit Wasser aus den umliegenden Ortschaften hingegen habe ohne Probleme funktioniert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

