Schulstart in Niedersachsen So machen Sie ihr Kind fit für den Schulweg – Tipps von Experten

Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Tausende Schulkinder in der Region stehen vor der Einschulung, und tausende Eltern stellen sich die Frage: Wie kommt mein Kind morgens in die Schule? Wann kann es den Schulweg alleine meistern? Und wie unterstütze ich es am besten dabei, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen?

Wann kann ein Kind selbst in die Schule gehen?

Werner Kochanski und Florian Thomas sind voll dafür, Kindern mehr zuzutrauen. Kochanski ist Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Helmstedt; Thomas berät dort als Diplom-Sozialpädagoge zahlreiche Familien. Beide sind sich einig: Wer die Schulreife erlangt hat, der kann – in aller Regel – den Schulweg alleine antreten.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Es gibt nur wenige Dinge, die völlig dagegen sprechen“, sagt Florian Thomas, „wie zum Beispiel ein erlittenes Trauma durch einen Unfall im Straßenverkehr.“ Solche Ängste sollten zunächst in einer Therapie verarbeitet werden, bevor eine Konfrontation gewagt werde.

Familien sollten zuerst ihre Haltung hinterfragen

Und woher weiß ich nun, ob mein Kind den Schulweg alleine beschreiten kann? „Am besten ist es, einfach mal zu fragen“, sagt Kochanski. „Man kann darüber ins Gespräch kommen und wird dann auch eine relativ klare Antwort bekommen.“

Lesen Sie auch:

Ansonsten komme es vor allem auf die Eltern an. „Da sollte sich jede Familie hinterfragen: Möchte ich, dass mein Kind alleine zur Schule geht?“, sagt Werner Kochanski. Denn wer seinem Kind nichts zutraue, der vermittle diese Haltung unterbewusst auch an den Sprössling.

Wie bereite ich mein Kind auf den Schulweg vor?

Das wichtigste: Üben. „Die vier-B-Regel lautet: Beobachten, Begleiten, Belehren, Beraten“, sagt Werner Kochanski. Zuerst sollten Eltern gemeinsam mit ihrem Kind den Schulweg abgehen, und dabei genau darauf achten, wie sich das Kind verhält, besonders in Bezug auf mögliche Gefahrenquellen. „Achtet es auf Ampeln? Ist es an Kreuzungen vorsichtig? Diese Verkehrserziehung geschieht oft nebenbei“, sagt Kochanski.

Wenn Eltern den Schulweg ein oder mehrere Male zusammen mit ihrem Kind gehen, vermittle das beiden Seiten ein Gefühl von Sicherheit, sagt Kochanski. „Sie sehen dann irgendwann: Mein Kind kann das“, sagt er. Und das Kind erlebe sich als selbstwirksam und eigenständig, wenn es merke, dass ihm etwas zugetraut wird und es Dinge alleine meisten könne.

Welche Unterschiede gibt es in der Stadt und auf dem Land?

„Vor 50 Jahren“, sagt Sozialpädagoge Florian Thomas, „ist jeder alleine zur Schule gegangen. Damals war das normal – heute ist es eher ungewöhnlich, dass junge Kinder selbst den Schulweg antreten.“ Das liege an mehreren Faktoren, zum Beispiel den veränderten Familien- und Arbeitsmodellen, aber auch an der gewachsenen Infrastruktur.

Im ländlichen Raum falle es Eltern oft leichter, ihre Kinder zur Grundschule zu schicken, wenn diese fußläufig durch ruhige Gegenden in kurzer Zeit erreichbar sein. „Etwas anderes ist es in der Stadt, wenn man ewig im Bus sitzen muss“, sagt Werner Kochanski. Auch hier sei es wichtig, dass die Eltern erst mit dem Kind üben, also zusammen mit dem Bus fahren, damit das Kind Souveränität erlerne und erlebe.

Was sollten Eltern beachten?

Der Königsweg auf dem Schulweg sei es, ihn zusammen zu bewältigen, sind sich Thomas und Kochanski einig. „Die Schule beginnt schon auf dem Weg dahin“, sagt Thomas. Der Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, die soziale Interaktion auch abseits von Lerninhalten sei elementar wichtig. „Sie sind dann ausgeglichener und konzentrierter, als wenn sie gleich vom Auto in die Schulstunde stolpern“, sagt Thomas.

Eltern-Taxis verhindern nicht nur die Entwicklung von Selbstständigkeit, sie sind auch eine Unfallgefahr für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Zusammen zur Schule zu gehen, sei gut für das Sozialgefüge, aber auch für die weitere Entwicklung der Kinder. Sie unterstützen und bestärken sich auf diese Weise gegenseitig und lernen voneinander, sagen die Experten.

Wer sich ganz unsicher sei, könne ein Notfallhandy nutzen. „Das sollte eines sein, das man wirklich nur zum Telefonieren und SMS schreiben nutzen kann“, sagt Thomas. Also ein alter Tasten-Brocken, kein High-End-Smartphone. „Es sollten dann Regeln zur Nutzung eingeführt werden, zum Beispiel: Du kannst anrufen, wenn du den Bus verpasst hast. Und nur dann wird das Handy auch genutzt.“

Wie gefährlich sind Schulwege?

Er habe die Beobachtung gemacht, dass das Gefühl der Unsicherheit bei den Eltern in den vergangenen Jahr angestiegen sei, sagt Florian Thomas. Daran hätten vor allem auch die sozialen Medien ihren Anteil. Wer erst einmal über einen Unfall irgendwo in Deutschland lese, dessen Sicherheitsgefühl sei schnell beeinträchtigt; und der bekomme aber aufgrund von Algorithmen umso häufiger ähnliche Meldungen angezeigt.

Tatsächlich aber seien Unfälle noch eher im direkten Umfeld der Schulen ein Thema – und zwar wegen der Eltern-Taxis. „Wenn dort viele Autos auf wenig Raum unterwegs sind, die Menschen in Hektik und unvorsichtig sind, ist das eine viel größere Gefahr als der Schulweg an sich“, sagt Thomas.

Sind Eltern zu ängstlich?

„Nach meinem Gefühl ist es schon so, dass insbesondere berufstätige Eltern heute unsicherer sind“, sagt Werner Kochanski. Oft hätten sie den unbewussten Impuls, etwas „gut“ machen zu müssen oder hätten ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel Zeit auf der Arbeit verbrächten. „Da kommen die verschiedenen Schichten der Empfindungen ins Spiel“, sagt Kochanski, „oft wollen Eltern heutzutage einfach alles richtig machen.“

Das führe dann zu Unsicherheiten; und auch die Krisen unserer Zeit, von Corona über das Klima bis zum Krieg in der Ukraine, machten Erwachsene unsicher, die ihre Gefühle wiederum auf ihre Kinder übertrügen. „Sich das gewahr zu machen und mit einer gewissen Nüchternheit auf die eigenen Kinder zu schauen, kann helfen“, sagt Kochanski. Selbstreflexion sei das Zauberwort.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de