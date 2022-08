Telefonbetrug: Helmstedterin verliert 50.000 Euro

Eine 72-jährige Helmstedterin ist am Montagmittag Opfer von Telefonbetrügern geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt die Frau einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter. Sie gab vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, bei der eine Person tödlich verletzt wurde, weshalb sie nun in Untersuchungshaft sitzen würde.

Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Euro käme sie jedoch aus der Untersuchungshaft frei. Die Seniorin war derart geschockt, dass sie einer Zahlung zustimmte. Die Betrügerin erklärte der 72-Jährigen, dass ein Bote vorbei komme, um das Geld abzuholen und es anschließend einer Rechtsanwältin zu übergeben.

Um 15.30 Uhr stand der Geldbote vor der Wohnungstür des 72-jährigen Betrugsopfers. Nachdem er Bargeld im Wert von 50.000 Euro erhalten hatte, verschwand er in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben:

dunkle kurze Haare,

schwarze FFP2-Maske

beigefarbenen Jacke

blauen Hose

Zeugen, die zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr Beobachtungen im Bereich der Kantstraße, Elzweg oder Freiherr-vom-Stein-Straße in Helmstedt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Polizei Helmstedt rät: „Behalten Sie das Heft des Handelns in der Hand!“

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, das Gespräch abzubrechen und umgehend Kontakt zu den benannten Angehörigen aufzunehmen. „Glauben sie solchen Anrufern nicht und behalten sie das Heft des Handelns in der Hand“, so Thomas Figge, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt. Weiter heißt es: „Suchen sie Hilfe bei nahen Angehörigen, Nachbar oder wenden sie sich sofort an die Polizei, auch über Notruf!“

Immer wieder ergaunern Unbekannte auf perfide Art und Weise von überwiegend älteren Menschen Bargeld. Dabei sind den Tätern die psychischen und physischen Folgen ihres Handels völlig egal. Nicht selten fallen die Opfer emotional in ein Loch und sehen ihre Existenz gefährdet, da all ihr Erspartes aufgrund ihrer Gutmütigkeit verloren ist. Figge: „Sprechen sie mit älteren Menschen in ihrem Familien- und Bekanntenkreis und weisen sie auf diese Betrügereien hin“.

red

