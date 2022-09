Lehre: Mehrere Einbruchsversuche – Polizei fasst Verdächtigen

Lehre-Wendhausen. Ein Mann versuchte in insgesamt sechs Wohnhäusern am Dienstagabend einzubrechen. Außerdem: Die Polizei erwischte einen betrunkenen Autofahrer.

Ein 32-Jähriger versuchte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrmals in Wohnhäuser einzubrechen. Die Polizei konnte den Mann am Mittwochmorgen festnehmen. (Symbolfoto)

Am Dienstagabend hat ein zunächst unbekannter Täter versucht in insgesamt sechs Wohnhäusern in Lehre-Wendhausen einzubrechen. Nach einer Meldung der Polizei konnten sie die Taten am Mittwoch einem 32-jährigen Tatverdächtigen zuordnen.

Der erste Einbruchsversuch geschah am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Straße Am Walde in Lehre-Wendhausen. Die Mieterin einer Erdgeschoßwohnung befand sich im Wohnzimmer, als sie Geräusche an ihrer Küchentür wahr nahm. Als sie das Licht anschaltete bemerkte sie eine dunkel gekleidete Person, die fluchtartig den Bereich verließ. Auf der Flucht fiel die unbekannte Person dem Hauseigentümer auf, der sich zu dem Zeitpunkt unter einem Carport aufhielt. Nach Rücksprache mit der Mieterin bemerkten sie an einer Tür Hebelspuren. Offensichtlich war der Täter durch das Einschalten des Küchenlichtes gestört.

Um kurz nach Mitternacht weckten laute Geräusche die Eigentümer eines Hauses in der Straße Am Dettmersberg. Beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster sahen beide, wie eine dunkel gekleidete Person von der Gartenhütte kommend in Richtung Leipziger Straße flüchtete. Die Eigentümer verständigten umgehend die Polizei und gaben eine Personenbeschreibung durch. Eine Fahndung verlief negativ.

Polizei schnappt den Tatverdächtigen nach weiteren Einbruchsversuchen

Gegen 4 Uhr meldeten Zeugen eine randalierende Person im Gaußweg. Zunächst konnten die eingesetzten Beamten keine Person mehr antreffen. Wenig später trafen die Beamten aufgrund von Zeugenhinweisen einen 32-jähriger Mann aus Braunschweig auf einer Terrasse sitzend.

Bei der Zeugenbefragung stellte sich heraus, dass der 32-Jährige zuvor versucht hatte, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Gaußweg einzubrechen. Dabei verletzte er ein Mieter und eine Mieterin leicht. Die Verletzten hatten zuvor Geräusche im Treppenhaus gehört und befanden sich hinter ihren Wohnungstüren, als der Tatverdächtige diese auftrat.

32-Jähriger wird in Spezialklinik in Königslutter eingewiesen

Die Polizei nahm den 32-Jährigen zunächst vorläufig fest. Im weiteren Verlauf verhielt er sich sehr unkooperativ und aggressiv. Zudem zeigte der Braunschweiger psychische Auffälligkeiten, weshalb er in eine Spezialklinik in Königslutter eingewiesen wurde.

Im Laufe des Mittwochs gingen weitere Anzeigen bei der Polizei in Königslutter ein. So gab es vier Einbruchsversuche in der Breslauer Straße, im Oheweg und in der Straße Am Dettmersberg. Die Beamten konnten alle Einbrüche und Sachschäden dem 32-Jährigen zuordnen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Drogen, Alkohol: Helmstedter Polizei stoppt Autofahrer

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag im Kreis Helmstedt gestoppt (Symbolfoto). Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 35-jährigen Autofahrer in Offleben kontrolliert. Er war auf der Barneberger Straße unterwegs, als er einer Streifenbesatzung auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest, ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,16 Promille, wie es in einer Mitteilung heißt.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Anhaltspunkte, die auf zusätzlichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Bei der Überprüfung des Führerscheines des 35-Jährigen stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis vor zwei Monaten erloschen war. Dem Mann wurde das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Gegen den Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

