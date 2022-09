Helmstedt. Von Oktoberfest bis Denkmal-Tag: Am Wochenende lohnen sich Ausflüge in den Landkreis Helmstedt. Wir zeigen, wo was los ist.

Die „4. Aue-Wiesn“ wird am Samstag am Grenzdenkmal in Hötensleben gefeiert – mit Oktoberfestbier, Brezeln, Haxen und einer bayerischen Partyband im blau-weiß geschmückten Festzelt. (Symbolfoto)

Wo in Helmstedt was los ist

Wo in Helmstedt was los ist Ritter, Enten und Partys: Wochenend-Tipps für Helmstedt

Mittelalterliche Ritterspiele, Oktoberfest-Gaudi, Denkmal-Tag: Strebt auch der Sommer seinem Ende entgegen – die Meteorologen prophezeien ein wettertechnisch durchwachsenes Wochenende – bietet sich im Landkreis Helmstedt dessen ungeachtet nochmals ein Füllhorn an erlebnisreichen Angeboten für Familien, Ausflügler und Kulturinteressierte.

Um „Seelische Narben“ geht es bereits am Donnerstag, 8. September, in einer musikalischen Lesung in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Ab 17 Uhr setzen sich dort Dr. Karl-Heinz Bomberg, Liedermacher, Autor und Arzt, sowie die Musik- und Theaterpädagogin Erika Kunz mit dem Thema „Freiheit und Verantwortung in den Biographien politisch Traumatisierter der DDR“ auseinander. Der Eintritt ist frei.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hermes House Band rockt FIBAV-Jubiläumsparty

Die Hermes House Band rockt in Königslutter. (Archivbild) Foto: Helge Landmann / Landmann, Helge

Die Hermes House Band sorgt am Freitag, 9. September, beim großen Sommerfest der FIBAV GmbH in Königslutter für Stimmung. Ebenfalls mit am Start: die Formation Kontrollverlust sowie Michael Gürth, bekannt als „Kanzler-DJ“. Auf dem Gelände der Elm Bau GmbH, Braunschweiger Straße 22b, feiert die Unternehmensgruppe in diesem Jahr gebündelt gleich mehrere Firmenjubiläen. Los geht es mit einer großen Hausmesse ab 14 Uhr rund um das Thema Bauen. Begleitet wird sie von einem tollen Programm für kleine und große Kinder. Bis zum Beginn des Musikprogramms gegen 18 Uhr können sich Gäste unter anderem am Kletterturm, einer VR-Station oder beim Baggerfahren ausprobieren. Der Eintritt ist frei.

Nach zwei Jahren ohne Festival starten am Freitag in Königslutter wieder die Domkonzerte. Zum Auftakt der drei Konzert-Wochenenden mit sechs Veranstaltungen im Kaiserdom und Kreuzgang sitzt ab 19.30 Uhr Starorganist Cameron Carpenter an der Orgel. Schon am Samstag geht es dann um 19.30 Uhr mit dem Vokal-Ensemble Viva Voce weiter. Weitere Infos zu Tickets und Programm: www.reservix.de. Wer mehr über den Kaiserdom erfahren will, kann am Samstag von 14 bis 15 Uhr an einer Führung teilnehmen. Treffpunkt ist am Löwenportal vor dem Kaiserdom. Kosten: 4 Euro pro Person.

Vereint Jubiläum feiern auch das Mütterzentrum, das Mehr-Generationen-Haus sowie die Kinderkrippe „Die Tausendfüßler“ am Freitag in Helmstedt von 14.30 bis 18 Uhr am Triftweg 11. Auf kunterbunte Angebote wie Kinderschminken, Entenangeln oder Hüpfburg im geschmückten Hof und im angrenzenden Garten dürfen sich Besucher freuen. Hausführungen werden angeboten.

Auf Spuren alter Apfelsorten

Auf den Streuobstwiesen um Königslutter wächst noch eine Vielzahl alter, kaum mehr bekannter Apfelsorten. Am Freitag, 9. September, von 16 bis 18 Uhr gibt es eine Führung über die öffentlich nicht zugänglichen Wiesen. Früchte werden an Ort und Stelle verkostet, Pomologin Sabine Fortak informiert über Sorten und gibt Pflanztipps. Treffpunkt ist der Eingang zum Naturschaugarten Königslutter zwischen Elmstraße 37 und 39. Anmeldung und Infos unter (05353) 7983 oder per E-Mail an: info@ag-streuobst.de.

Hoftag des Kaisers auf Burg Warberg

Hermann von Warberg (Guido Ide) feiert zwei Tage auf seiner Burg. Foto: Markus Brich

Das „Hermannsfest“ auf der Burg Warberg wird erstmals am Samstag, 10. September, von 11 bis 22 Uhr und Sonntag,11. September, von 10 bis 16 Uhr gefeiert. Markttreiben mit Live-Handwerk und -musik, ein Ritterlager samt Hoftag des Kaisers, Gerichtstag, Schaukämpfe und Bogenschießen zählen unter anderem zum Programm. Der Eintritt beträgt zeitgemäß 3 Thaler, aber Zwerginnen und Zwerge unter 4 Fuß Länge (ca. 1,20 m) zahlen nichts.

Das erste typisch bayerische Oktoberfest wird in diesem Jahr in unserer Region am Samstag, 10. September, am Grenzdenkmal in Hötensleben gefeiert. Die „4. Aue-Wiesn“ warten mit Oktoberfestbier, Brezeln, Haxen und einer bayerische Partyband im blau-weiß geschmückten Festzelt auf. Karten für 19 Euro gibt es bei Horst Scheibel in Hötensleben und bei Baumert Reisen in Schöningen. Einlass ist von 18 Uhr an, der Fassanstich soll um 19.30 Uhr stattfinden.

Entenrennen in Räbke, Fossiliensuche in Rottorf am Klei

Ein Entenrennen mit anschließender After-Race-Party richtet der Schützenverein in Räbke am Samstag 10. September, aus. Ab 14 Uhr können die Startkarten erworben werden. Um 15 Uhr beginnt das Kids-Rennen, um 16 Uhr das Rennen für alle Teilnehmer. Kuchen-, Getränke- und Grillstation werden aufgebaut. Bei der Siegerehrung im Anschluss an die Rennen wird wieder der große Enten-Wanderpokal verliehen.

Zur Fossiliensuche in Rottorf am Klei unter Leitung von Dr. Stefanie Bucher-Pekrun lädt der Geopark für Samstag, 10. September, ein. Treffpunkt ist an der ehemaligen Eisenerzgrube am Ortsausgang. Festes Schuhwerk und Beutel für Fossilien sollten mitgebracht werden. Anmeldungen sind erforderlich unter (05353) 3003 oder per E-Mail an: info@geopark-hblo.de.

Eine außergewöhnliche Rundfahrt bietet der Verein Grenzenlos am Samstag, 10. September, von 10 bis 18 Uhr an. Mit dem Fahrrad geht es nach Hötensleben und Marienborn. Aufgrund der Länge der Route – rund 50 Kilometer – können sich interessierte Radfahrerinnen und Radfahrer, die nicht über ein E-Bike verfügen, ein Pedelec kostenlos aus dem Bestand der Tourismusregion Elm-Lappwald reservieren lassen. Rechtzeitige Anmeldung wird deshalb empfohlen – per E-Mail an info@grenzdenkmaeler.de oder telefonisch unter (05351) 17 77 77. Das Mindestalter der Teilnehmer ist 12 Jahre, es besteht Helmpflicht.

Orgelkonzert für Kinder im Ukraine-Krieg

Die Kirchengemeinde Georg Calixt lädt für Samstag, 10. September, 18 Uhr, zu zu einem besonderen Orgelkonzert in die Klosterkirche St. Marienberg ein. Zu Gast ist die ukrainische Organistin Julia Karaieva. Sie spielt an beiden Orgeln der Kirche Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Gabriel Pierné und Joseph Gabriel Rheinberger sowie zum Abschuss die Nationalhymne der Ukraine. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um Spenden für die leidtragenden Kinder im Ukraine-Krieg wird gebeten.

Im Jahr 1974 musste der Ort Alversdorf dem Kohleabbau weichen. Das Foto zeigt im Hintergrund die Brikettfabrik Treue und direkt vor dem Kühlturm das damalige Hallenbad, das die damaligen Braunschweigischen Kohlen-Bergwerke gebaut hatten und das kostenlos besucht werden konnte. Foto: Archiv

Die ehemaligen Einwohner und Freunde des verschwundenen Kohledorfes Alversdorf versammeln sich am am 10. September zu ihrem achten Treffen im Café Zum Elmsee im Forschungsmuseum Schöningen. Von 14 Uhr an besteht dann wieder Gelegenheit zum Klönen und Austausch von Erinnerungen. Wer mag, kann zuvor im Schöninger Heimatmuseum in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Ausstellung über die ehemaligen Kohledörfer besuchen. Auch die Ausstellung im Paläon ist ab 10 Uhr geöffnet.

Der TSV Jerxheim feiert am Samstag, 10. September, sein 75-jähriges Bestehen nach. Der Musikverein Beierstedt begleitet eine offizielle Feierstunde, die um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (DHG) Jerxheim beginnt. Mitgliederehrungen und die Würdigung der Teilnehmer der „Aktion 75“stehen auf dem Programm. Die Jubiläumsparty steigt ab 19 Uhr im DGH. Karten hierfür können über den Vorstand bezogen werden.

Tag des offenen Denkmals im Landkreis

Der Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 11. September, deutschlandweit statt. Wie bereits berichtet, öffnen das ehemalige Helmstedter Rathaus an der Braunschweiger Straße und das Haus Scheepers in der Schöppenstedter Straße in Königslutter sowie die Helmstedter Kirchen St. Stephani, St. Walpurgis, St. Marienberg und St. Ludgeri und auch die Windmühle in Wendhausen ihre Türen. Zudem werden in Helmstedt besondere Juleumsführungen angeboten. Das Juleum ist das älteste erhaltene Universitätsgebäude ganz Norddeutschlands. Die Fassade wird zurzeit mit erheblichem Aufwand in fünf Bauabschnitten restauriert. Am Tag des offenen Denkmals wird um 14.30 Uhr und um 16 Uhr Bauleiter und Restaurator Michael Fielauf über die Arbeiten berichten. Um 15.15 und um 16.45 Uhr verrät Museumsleiterin Marita Sterly Wissenswertes aus der Geschichte der ersten welfischen Universität und des Juleums. Treffpunkt ist jeweils der Haupteingang am Juleum. Das Gebäude ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Teilnahme ist kostenlos, bei Regen wird die Veranstaltung soweit möglich in der Juleumsaula stattfinden. Im Gebäude sollte eine FFP2-Maske getragen werden.

Der Heimatkreis Emmerstedt feiert wieder sein Museumsfest. (Archiv) Foto: Markus Brich

Auf dem Museumshof des Heimatkreises Emmerstedt wird am Sonntag unter dem Motto „Natur und Umwelt“ wieder ein Museumsfest gefeiert. Es gibt Informationen zu Kräutern und Samen, auch Jägerschaft und Imker sind dabei. Für Kinder gibt es spezielle Angebote. Einlass ist ab 10 Uhr. Um 10.30 beginnt ein Gottesdienst mit Emmerstedts früherem Pfarrer Dr. Eckehart Beichler, der Posaunenchor tritt gegen 13 Uhr auf. Von 12 Uhr an findet das Hering-Essen statt. Alles zu moderaten Preisen, die nicht nur der Kostendeckung dienen, sondern auch zum Erhalt des Museumshofes beitragen, betont der Heimatkreis.

In der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn wird am Tag des offenen Denkmals um 13 Uhr die neue Wechselausstellung „Bauliche Visionen für die Gedenkstätte Marienborn“ mit Studierenden und Professor Dr. Elke Reichel von der Technischen Universität Darmstadt eröffnet. Zudem gibt es öffentliche Rundgänge und Expertengespräche. Am Grenzdenkmal Hötensleben wird der Grenzdenkmalverein um 11 Uhr und um 14.30 Uhr über das Gelände führen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de