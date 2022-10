59-Jähriger tot in Schöninger Mehrfamilienhaus gefunden

In einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße in Schöningen haben Personen den Leichnam eines 59-jährigen Mannes gefunden. Nach Angaben der Polizei geschah der grausige Fund am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr. Die Polizei konnte ein Fremdverschulden zunächst nicht ausschließen. Daher führte die Wolfsburger Polizei eine umfangreiche Spurensicherung durch zuständige Fachkommissariate durch. In diesem Zusammenhang nahmen die Beamten drei Personen vorläufig fest und vernahmen mehrere Zeugen.

Eine Obduktion am Montagvormittag in der Pathologie in Hannover ergab allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Stattdessen vermutet die Polizei inzwischen einen medizinischer Notfall mit anschließendem Sturz des 59-Jährigen, der zum Tod führte. Nach dem Obduktionsergebnis entließen die Beamten die drei festgenommenen Männer aus dem Polizei-Gewahrsam.

