Helmstedt: Einbrecher zerstört Ladentür mit Gullydeckel

Ein unbekannter Täter ist am frühen Donnerstagmorgen zwischen 3.20 Uhr und 4.40 Uhr mithilfe eines Gullydeckels in Telekommunikationsgeschäft eingebrochen. Nach Angaben der Polizei zerstörte der Täter mit dem Gullydeckel die gläserne Eingangstür des Geschäfts in der Neumärkerstraße in Helmstedt. So konnte der Unbekannte ins Innere des Geschäfts gelangen. Dort durchwühlte er diverse Schränke und stahl mehrere Smartphones und andere elektrische Geräte.

Anschließend floh der Täter mit dem Diebesgut in Richtung Stobenstraße. Bei dem Einbruch richtete der Unbekannte einen hohen Sachschaden an. Die gestohlen Waren haben einen Gesamtwert im hohen vierstelligen Bereich.

Zum Tatzeitpunkt trug der Einbrecher eine dunkle Jogginghose und ein helles Sweatshirt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer (05351) 521115 zu melden.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de