3 Promille: Helmstedter Radfahrer schläft Rausch im Freien aus

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr einen schlafenden Radfahrer auf der Emmerstädter Landstraße in Helmstedt gefunden. Laut Angaben der Polizei hatten Zeugen den Mann zuerst entdeckt. Der 61-Jährige war mit einem Pedelec an der Von-Guericke Straße unterwegs, bis er in Höhe eines Autohauses zu Fall kam.

Kein Bett im Kornfeld – Der Mann legt sich neben einer Straße schlafen

Der Mann setzte seine Fahrt zunächst fort. Die Fahrt kam aber wortwörtlich zum Erliegen, als er sich an der Emmerstedter Straße auf einem Grünstreifen mit seinem Fahrrad schlafen legte. Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei, die den Mann wenig später weckte.

Der Mann musste einen Atemalkoholtest machen. Dieser ergab einen Wert von 3,14 Promille. Die Polizei brachte den 61-Jährigen daraufhin ins Helmstedter Klinikum, wo die Ärzte eine Blutprobe entnahmen. Der Radfahrer wird sich demnächst vor Gericht einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr stellen müssen.

