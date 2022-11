VW-Bus gestohlen in Königslutter im Kreis Helmstedt

Helmstedt. Ein Auto wurde gestohlen in Königslutter im Landkreis Helmstedt. Die Polizei sucht nach möglichen Zeuge.

Ein blauer VW Transporter T4 ist zwischen Dienstag, 1. November, 15 Uhr bis Donnerstag, 3. November, 16.30 Uhr von einem Parkplatz in der Straße Rieseberger Weg in Königslutter im Kreis Helmstedtgestohlen worden. Die Fahrzeugnutzerin hatte das gut 25 Jahre alte Fahrzeug am Dienstagnachmittag hinter dem Bahnhof verschlossen abgestellt, berichtet die Polizei.

Als sie es benutzen wollte, war es verschwunden, heißt es weiter. Der Schaden werde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Verbleib des Transporters geben können. Zuständig ist die Polizeiwache im Gerichtsweg unter: (05353) 941050.

