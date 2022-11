Unfall auf der BAB 39 beim Autobahnkreuz Wolfsburg-Königslutter

Helmstedt. Zwei Autos sind im Kreis Helmstedt auf der BAB 38 zusammengestoßen. Außerdem musste die Feuerwehr in Lehre eine Ölspur säubern.

Ein Autounfall hat sich auf der BAB 39 in Bereich des Autobahnkreuzes Wolfsburg-Königslutter im Kreis Helmstedt am Freitag, 4. November, gegen 19 Uhr ereignet. Auf einem Parallelstreifen in Fahrtrichtung Berlin sind zwei Pkw aus ungeklärter Ursache miteinander kollidiert, berichtet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und versorgte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Fahrer, heißt es weiter. Im Anschluss wurde die Fahrbahn laut Meldung von Trümmern gereinigt. Zu Anzahl und Verletzungen beteiligter Personen könne die Feuerwehr keine Aussage machen.

Feuerwehr beseitigt Ölspur in Lehre im Kreis Helmstedt

Eine Ölspur von etwa 500 Meter hat ein Fahrzeug in der Gemeinde Lehre im Landkreis Helmstedt am Freitag, 4. November gegen 15 Uhr verloren. Das berichtet die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Essenrode sicherte die Einsatzstelle ab, streute die Ölspur ab und säuberte die Straße im Anschluss, heißt es weiter. Die Feuerwehr Wendhausen sei ebenfalls im Einsatz gewesen.

red

