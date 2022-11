Der Helmstedter Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit gegen Gewalt an Frauen plant mehrere Aktionen rund um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November.

Helmstedt. Der Tag gegen Gewalt an Frauen findet am 25. November statt. Nicht nur der Femizid in Grafhorst belegt, dass Hilfsangebote noch ausbaufähig sind.