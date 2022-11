Jugendliche überfallen 13-jährigen Radfahrer in Helmstedt

Ein Raub hat sich am vergangenen Samstagmittag, 12. November, in der Helmstedter Friedrichstraße zugetragen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 13-Jähriger dort mit dem Rad unterwegs, als er in Höhe der Grundschule von zwei Jugendlichen angesprochen wurde. Einer der beiden bedrohte den 13-Jährigen mit einem Gegenstand und zwang ihn, seine Tasche herzugeben.

Der Täter nahm mehrere Gegenstände daraus an sich, gab dem Jungen die Tasche zurück und flüchtete mit seinem Begleiter über die Meibom- und Leuckardstraße. Der Täter ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dünn, hat kurze schwarze Haare, braune Augen ein Muster in Haare und Augenbrauen rasiert. Er war mit einem grauen Pullover, einer schwarzen Steppweste und schwarzen Jeans bekleidet. Sein Mittäter ist etwa 14 Jahre alt, und hat schwarze, ins Gesicht gekämmte Haare.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Autofahrer die Szenerie beobachtet haben und bittet Zeugen um Hinweise unter (05351) 5210.

Brennende Mülltonnen – Zeugin beobachtet Täter

Am Montag meldete eine Zeugin gegen 23.05 Uhr über Notruf, dass in der Fallersleber Straße in Königslutter Müll in Brand geraten sei. Polizei und Feuerwehr waren kurz darauf vor Ort und stellten fest, dass in einer Distanz von 500 Metern zwei Restmüll-Haufen brannten. Die Beamten konnte eine Papiertonne vor den Flammen retten, die Feuerwehr löschte beide Brände ab.

Die Zeugin teilte zudem mit, dass sie zuvor einen Mann beobachtet habe, der sich an einem Müllhaufen zu schaffen gemacht habe und anschließend in Richtung Wilhelm-Bode-Straße davongelaufen sei. Unmittelbar danach habe der Müllhaufen zu brennen begonnen. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet, hatte helle Haare, ein eher jugendliches Erscheinungsbild und trug viele Beutel bei sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Hinweise geben können. Telefonnummer: (05353) 941050.

