Helmstedt. Rettungskräfte aus dem Kreis Helmstedt sind am Donnerstagnachmittag in die Carlstraße ausgerückt. Angebranntes Essen war der Grund.

Mehrere Rettungskräfte waren am Donnerstag in Helmstedt unterwegs.

Feuerwehr Helmstedt Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz in Helmstedt

Gegen 16 Uhr ist die Feuerwehr Helmstedt in die Carlstraße ausgerückt. Gemeldet wurde nach Angaben der Feuerwehr ein Feuer mit Personenrettung in einem Wohngebäude. Nach erster Meldung sollte es sich um einen Küchenbrand handeln und noch eine Person im Gebäude sein. Daraufhin wurde durch die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung eingesetzt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Vor der betroffenen Wohnung setzten die Rettungskräfte einen Rauchschutzvorhang, um eine Ausbreitung des Brandrauchs zu verhindern. In der Wohnung stellte sich heraus, dass angebranntes Essen die Ursache für die Rauchentwicklung war. Das Essen wurde vor Ort abgelöscht und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter belüftet. Personen trafen die Rettungskräfte in der Wohnung nicht an.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de