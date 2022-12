Veranstaltungstipps für Silvester im Landkreis Helmstedt

Mit großen Schritten gehen wir auf das Jahresende zu. Nach vielen coronabedingten Absagen bot das Jahr 2022 auch im Landkreis Helmstedt endlich wieder zahlreiche Feste, Feiern und Veranstaltungen. So finden auch an Silvester wieder Lesungen, Konzerte, Vorträge oder Kabarett statt. Sie suchen noch nach Ideen? Hier finden Sie ein paar Ausgehtipps.

Kabarett: Leiten Sie den letzten Abend im Jahr mit einem Kabarettbesuch im Brunnentheater ein, wirbt der Veranstalter, denn: Mit der Pfeffermühle aus Leipzig kommt traditionell am 31. Dezember um 19 Uhr ein neues Kabarettprogramm auf die Bühne in Bad Helmstedt. Unter dem Motto „Bio aus Rio“ wird die Frage gestellt: Ist Bio noch logisch, wenn das Futter um die halbe Welt kutschiert wird? Und wenn alle Masken tragen – ist das noch Pandemie oder schon Karneval? Steigt der Meeresspiegel oder geht nur die Welt unter? Und gibt es vielleicht doch ein richtiges Leben im falschen, nämlich ein richtig falsches?

Das Plakat der Leipziger Pfeffermühle zum Silvester-Programm 2022 im Brunnentheater Helmstedt. Foto: Veranstalter / Privat

Zu erleben sei die Leipziger Kabarettlegende Meigl Hoffmann und der jugendlicher Überflieger Bernard Paschke. Gemeinsam mit dem „Paganini des Pianos“, Thierry Gelloz, sind sie das Trio von „Bio aus Rio“. Es gibt Zuckerhut und Peitsche. Geboten werde ein satirisches Programm zwischen Samba und Ramba-Zamba. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis zwischen 29,60 Euro und 40,60 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.brunnentheater.de.

Vortrag: Sich den Silvestervortrag von Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel aus Braunschweig im Kaiserdom Königslutter anzuhören, gehört für viele fast schon zu einem festen Ritual. Zwei Jahre lang ging das nicht, am Samstag, 31. Dezember, ist es um 15 Uhr ist wieder möglich. Unter dem Titel „Per Romanos imperatores fundatum – Familiengrabstätte und Memorialort einer imperialen Dynastie“ widmet sich Professor Gerd Biegel der europäischen Dimension und Wirkungsmacht eines der bedeutendsten braunschweigischen Geschichtsorte, des Kaiserdoms Königslutter.

Professor Gerd Biegel bei seinem letzten Silvestervortrag 2019 im Kaiserdom vor der Pandemie. Foto: Dirk Fochler

Unbestritten stellt der Kaiserdom in Königslutter ein Juwel unter den Königsgrablegen im Mittelalter dar. Von Kaiser Lothar III., Kaiserin Richenza und dem welfischen Schwiegersohn Heinrich dem Stolzen als Bestattungsort gewählt, besitzt die ehemalige Klosterkirche als Familiengrabstätte eine singuläre Bedeutung, zumal der Kaiserdom als Memorialort einer imperialen Dynastie besondere Strahlkraft besaß und noch heute weit über die Region Braunschweig hinaus besitzt.

Lesung und Musik: Anstelle des letzten Montags im Dezember, der der 2. Weihnachtstag wäre, finden die letzten Dezember-Wahrheiten in diesem Jahr am 31. Dezember statt. Los geht es um 20 Uhr in der Gaststätte Zum Hausmannsturm in Helmstedt. Dieses Mal dauern sie länger als gewöhnlich, kündigt Veranstalter Martin Wandersleb an, nämlich bis Mitternacht.

Der Helmstedter Buchhändler Martin Wandersleb lädt wieder zu seinen „Letzten Wahrheiten“ ein. Foto: Privat / Archiv

Die somit veritable Silvesterveranstaltung wird eingerahmt von den üblichen Lesungen mit Martin Wandersleb sowie musikalischen Gesangseinlagen von Mike Schlegel. Dazu würden Besucher sich an Spanferkel satt essen können. Für eine vernünftige Planung wird um Voranmeldung bis Weihnachten in der Buchhandlung Wandersleb in Helmstedt gebeten. Der Preis für den Abend nähere sich 40 Euro an, heißt es in der Mitteilung.

Konzert: Zu einem festlichen Konzert zur Jahreswende lädt der Kulturverein Königslutter ein. In der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Bahnhofstraße 13 in Königslutter treten am Samstag, 31. Dezember, um 19 Uhr Two Smart auf, alias Katherina Bosse und Dirk Stein-Bosse.

Zu ihrem Programm heißt es in der Ankündigung: Eine Stimme. Eine Bassgitarre. Manchmal auch eine E-Gitarre. Unterschiedlichste melodische Songs aus 60 Jahren der Popularmusik. Viele der Songs handeln von Liebe, Sehnsucht oder dem Wunsch nach Frieden und Geborgenheit und bieten dem Publikum ein wenig Freude und Halt in diesen bewegten Zeiten. Melancholische Rückblicke und hoffnungsfrohe Ausblicke ergänzen das Programm an diesem ganz speziellen Silvesterabend.

Das Duo „Two Smart“, Katherina Bosse und Dirk Stein-Bosse, bestreitet das Konzert zur Jahreswende in Königslutter. Foto: Markus Brich / Archiv

Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Der Vorverkauf findet in der Buchhandlung Kolbe in Königslutter statt, aber nur bis zum 24. Dezember. Die Abendkasse am 31. Dezember ist ab 18.30 Uhr geöffnet.

