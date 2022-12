Einbrecher im Kreis Helmstedt stehlen Schmuck

Schmuck in noch unbekanntem Wert erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Bardenbike in Barmke. Zwischen 8 und 19.50 Uhr drangen die Täter am Donnerstag in das Gebäude ein, lautet es in der Pressemitteilung der Polizei. Die Unbekannten öffneten dazu in Abwesenheit der Einwohner gewaltsam ein Fenster auf der Hausrückseite.

Anschließend durchwühlten die Täter Schubladen und Schränke und stahlen diverse Schmuckstücke. Die Polizei hat den Einbruch hofft nun darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen bittet die Polizei, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

