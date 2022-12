Zeugenaufruf: Unbekannte stehlen in Helmstedt grauen Audi Q5

Helmstedt. Einen grauen Audi Q5 stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag in Helmstedt. Die Polizei fordert Zeugen zur Mithilfe auf.

Unbekannte stahlen in der Nacht zum Montag in Helmstedt einen grauen Audi Q5. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein fünf Jahre altes Fahrzeug am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen in einer Parkbucht der Straße Galgenbreite, im Bereich zwischen den Straßen Wachtkamp und Ritterstraße abgestellt, informiert die Polizei. Als der Mann sein Auto am Montag gegen 11 Uhr benutzen wollte, stellte er fest, dass der Wagen verschwunden war.

Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei hat den Diebstahl aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese können Zeugen unter (05351) 5210 melden.

red

