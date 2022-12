Unbekannte stehlen weißen Audi Q5 aus Helmstedt

Helmstedt. In der Nacht zu Donnerstag stahlen unbekannte Täter in Helmstedt schon wieder einen Audi Q5. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Ein weißer Audi Q5 ist in der Nacht zu Donnerstag in der Vitrestraße in Helmstedt verschwunden. Unbekannte stahlen das Auto, das vor der Garage der rechtmäßigen Besitzer stand, zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmorgen 6.30 Uhr, informiert die Polizei. Durch den Diebstahl verursachten die Unbekannten den Eigentümern ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag stahlen Unbekannte einen anderen Audi Q5 in der Straße Galgenbreite. Einen Tatzusammenhang schließen die ermittelnden Beamten derzeit nicht aus. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise bei dem Polizeikommissariat in Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

