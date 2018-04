Die Sanierung der Frellstedter Ortsdurchfahrt beginnt am kommenden Dienstag, 10. April. Foto: Dirk Fochler

In Frellstedt beginnen die Straßenbauarbeiten

Nun geht es los: Die Ortsdurchfahrt von Frellstedt im Zuge der Landesstraße 626 wird in mehreren Abschnitten erneuert. Dies schließt neben der Sanierung von Fahrbahn und Gehwegen auch Arbeiten an den Entwässerungs- und Trinkwasserleitungen ein. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher ab Dienstag, 10. April, auf Sperrungen und Behinderungen einstellen.

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mitteilte, finden die Arbeiten in drei Bauabschnitten jeweils unter Vollsperrung statt. Der erste Bauabschnitt reicht vom westlichen Ortseingang (Elmstraße) bis hinter die Einmündung Bahnhofstraße und wird voraussichtlich bis Juli/August dieses Jahres andauern, wie die Behörde mitteilt. Witterungsbedingte Verzögerungen seien grundsätzlich möglich.

Die gesamten Bauarbeiten werden demnach voraussichtlich bis Ende Juni 2019 abgeschlossen sein. Der Durchgangsverkehr aus Richtung Westen kommend wird in dieser Zeit ab Räbke über Lelm (L 641) zur B 1 nach Süpplingen geleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung. Der Durchgangsverkehr aus Richtung Süden wird ab Esbeck über die B 244 nach Süpplingen (B 1) geleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Der Anliegerverkehr in Frellstedt bleibt mit Einschränkungen möglich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, von denen der Wasserverband Weddel-Lehre rund 690.000 Euro und die Gemeinde rund 470.000 Euro übernehmen. Den Rest trägt das Land Niedersachsen.