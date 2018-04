Mann schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

In der geschlossenen Abteilung des Psychiatrischen Krankenhauses in Königslutter ist es am Sonntag laut Polizei zu einem „lebensgefährlichen Zwischenfall „gekommen: Ein 39 Jahre alter Mann habe zwei im selben Zimmer untergebrachte Mitpatienten plötzlich angegriffen und schwer verletzt. Das teilte...