Spende für die Retter

Königslutter Der Lions Club Königslutter unterstützt auch in diesem Jahr die Jugendarbeit der DLRG Königslutter mit einer Geldspende. Zum Training brachten zwei Vertreter einen Scheck über 500 Euro in der Lutterwelle vorbei. In der Cafeteria wurde über die Jugendarbeit, die Rettungsschwimmerausbildung der DLRG,...