Trotz Kritik: Neue Häuser am Waldenburger Weg kommen

So glatt wie die Entscheidung des Rates Königslutter zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Waldenburger Weg“ lief die vorherige Planungsphase nicht. Das wurde noch einmal in der Sitzung am Donnerstagabend deutlich, in der Anwohner Dietmar Schinke-Kolbe deutliche Kritik an der Vorgehensweise für die Nachverdichtung übte. Das Votum des Gremiums war eindeutig: Es sprach sich einstimmig – allerdings bei...