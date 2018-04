Musiker machen Grundschüler atemlos

Vor 42 Jahren sei er über genau so eine Aktion zur Musik gekommen und bei ihr geblieben, erzählte Jörg Tiemann. Heute ist er musikalischer Leiter des Blasorchesters Blau-Gelb Königslutter. Zusammen mit 15 Kolleginnen und Kollegen war am Freitag zu Gast in der Driebeschule. Seine Mission: Musikunterricht zum Anfassen für die Mädchen und Jungen der vierten Klassen. Und die wussten erstaunlich viel über Musik, Klang und Instrumente. ...