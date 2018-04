A2: Unfallfahrer kletterte aus LKW und starb

Zu einem dramatischen Unfallgeschehen ist es am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr auf der A2 an der Abfahrt Ochsendorf gekommen. Ein 63 Jahre alter LKW-Fahrer aus Itzehoe hatte offenbar erhebliche gesundheitliche Probleme und durchbrach in der Abfahrt mit seinem Lastzug die Leitplanke. Laut Polizei...