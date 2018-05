Warum Pastorinnen es so schwer haben in Indien

Die beiden Pastorinnen sitzen in ihren traditionellen Gewändern in der Mitte der Tafel. Farbenfroh sind die Gewänder und die Frauen freundlich, lachen. Sie wollen von jedem Anwesenden den Namen hören, Begrüßen jeden persönlich. In ihren Gemeinden kennen sie jede Familie. Doch die Stimmen werden...