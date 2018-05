Gottesdienst befasst sich mit der Feuerwehr

Süpplingenburg Die Veranstaltung zum Florianstag findet in der Süpplingenburger Kirche statt.

Die Kirchengemeinde St. Johannis und die Freiwillige Feuerwehr Süpplingenburg laden am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr zu einem besonderen Regionalgottesdienst in die Süpplingenburger Kirche ein.

Der Feuerwehrgottesdienst soll gemäß dem Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ der Begegnung zwischen Kirche und Feuerwehr dienen, wie es in einer Mitteilung heißt. Er findet deshalb am Wochenende nach dem 4. Mai, dem Gedenktag des Heiligen Florian und Schutzpatron der Feuerwehr, statt. Im Rahmen der Veranstaltung sollen aktuelle Themen der Wehren zur Sprache kommen. So wird neben einer Predigt von Pfarrer Bernhard Sieverling der Braunschweiger Feuerwehrseelsorger Olaf Engelbrecht während des Gottesdienstes einen Impulsvortrag halten.

Der Gottesdienst wird unter liturgischer Leitung von Pfarrer Tobias Crins als regionale Veranstaltung gefeiert, zu der alle Wehren und Kirchengemeinden der Samtgemeinde Nord-Elm und aus Lelm eingeladen sind. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Süpplingenburger Feuerwehr zu einem Grillimbiss an der Kirche ein. Der Eintritt zu dieser gottesdienstlichen Veranstaltung ist frei. Alle Spenden und die Kollekte kommen der Süpplingenburger Feuerwehr zugute.