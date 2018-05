Gemeinsamer Gottesdienst

Königslutter Die Stadt- und die Stiftskirchengemeinde Königslutter feiern am Sonntag Trinitatis, 27. Mai, einen gemeinsamen Gottesdienst. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Stadtkirche. Pfarrerin Ute Meerheimb wird den Gottesdienst gestalten. Im Dom gibt es an diesem Sonntag kein gottesdienstliches Angebot.