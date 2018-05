Kaninchenzüchter reden über ihre Zuchtziele

Königslutter Die Monatsversammlung des Kaninchenzuchtvereins F37 Königslutter findet am Freitag, 1. Juni, 18 Uhr, im Vereinsheim Alte Wassermühle statt. Themen: Zuchtziele für 2018 und artgerechte Nahrung in der Kaninchenzucht. Außerdem wird der Grilltag am 30. Juni vorbereitet.