Beraterin klärt über Pflege auf

Königslutter Rund um das Thema Pflege klärt Mandy Schimmeyer vom Pflegestützpunkt des Landkreises Helmstedt während ihrer nächsten Sprechstunde in der Awo-Seniorenbegegnungsstätte, Braunschweiger Straße 34, in Königslutter auf. Der nächste Beratungstermin findet am Dienstag, 5. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt....