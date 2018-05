Heilkräuter und Donnerkeile

Eine Fossiliensuche findet in Rottorf am Klei statt. Foto: Geopark

Eine Aktion für Freunde von Heilkräutern und alle anderen Interessierten veranstaltet der Geopark am Samstag, 2. Juni. Die Geologin und Waldpädagogin Ute Kabbe führt die Teilnehmer durch die Asse und macht auf die Pflanzen am Wegesrand aufmerksam, die schon seit Jahrhunderten als Heilpflanzen oder Küchenkräuter dienen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Asseweg in Wittmar, auf dem Parkplatz unterhalb der ehemaligen Assewirtschaft. Um eine Spende wird gebeten. Rucksackverpflegung wird empfohlen.

„Eisenerz und Donnerkeile“ lautet das Motto einer Fossiliensuche in Rottorf am Klei. Am Sonntag, 3. Juni, können alle Interessierten eine geologische Reise in die Jurazeit unternehmen. Dr. Bucher-Pekrun führt die Teilnehmer durch die ehemalige Eisenerzgrube und zeigt ihnen urtümliche Donnerkeile, Armfüßer und Ammoniten. Erwachsene und Familien mit Kindern ab 6 Jahren sind eingeladen. Ein Beutel für gefundene Fossilien ist mitzubringen. Treffen ist um 15 Uhr an der ehemaligen Eisenerzgrube am Ortsausgang Rottorf/Klei Richtung Helmstedt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Informationen jeweils beim Geopark, Telefon: (0 53 53) 30 03.