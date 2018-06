Friedwald lädt zu Informationstag

Langeleben Interessierte können am Sonntag, 17. Juni, bei einem Informationstag den Friedwald am Elm kennenlernen. Förster führen Besucher um 11, 13 und 15 Uhr rund anderthalb Stunden durch den Wald. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 1 in Langeleben....