SoVD-Süpplingenburg freut sich über hohe Mitgliederzahl

In einer gut besuchten Jubiläumsfeier erinnerte der SoVD-Ortsverband Süpplingenburg an dieses Ereignis. So wurden unter anderem Schriftstücke aus 70 Jahren SoVD präsentiert – das älteste stammte aus dem Jahr 1950 – ebenso Zeitungsartikel über Veranstaltungen und Unternehmungen des Ortsverbandes. ...