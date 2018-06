Wandergruppe fährt in den Dorm

Die Wandergruppe Königslutter hat eine 60 Kilometer lange Tagesradtour durch Dorm, Lappwald, Elz und Eitz unternommen.

Von Königslutter aus ging es über Groß Steinum in den Dorm hinein. Dann führte die Tour Richtung B 244 und weiter über Grube Emma und Emmerstedt in Richtung Elz, vorbei an der ehemaligen Schwarzen Brücke und Tekenberg. Nach einer Stärkung in der Gaststätte „Fritz Schnitzelparadies“ ging es zurück nach Königslutter.

Alle Teilnehmer zeigten sich begeistert über die abwechselungsreiche Tour, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.