Die Brandserie im Kleingartenverein Am Driebenberg in Königslutter geht weiter.

Königslutter. Bereits seit Wochen hat der Kleingartenverein Am Driebenberg mit einer Brandserie zu kämpfen. In dieser Zeit sind neun Lauben niedergebrannt.

Brandserie: Wieder brennt eine Gartenlaube in Königslutter

Schon wieder musste die Feuerwehr zu einem Brand im Kleingartenverein Am Driebenberg in Königslutter ausrücken. Wie Einsatzleiter Matthias van der Wall mitteilte, schrillten die Alarmglocken um 2.34 Uhr in der Nacht zu Samstag.

Als der Löschzug der Ortsfeuerwehr Königslutter den Brandort erreichte, stand eine Gartenlaube bereits vollständig in Flammen. „Ein Trupp wurde unter schwerem Atemschutz mittels C-Rohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach ablöschen der restlichen Glutnester wurde im Anschluss die Einsatzstelle an die Polizei übergeben“, sagte Feuerwehrsprecher Aygün Erarslan. Nach gut zwei Stunden war die Arbeit für die 20 Einsatzkräfte getan.

Brandserie hält seit Wochen an

Warum die Laube Feuer fing, ist laut Feuerwehr noch unklar. Allerdings hat der Kleingartenverein bereits seit Wochen mit einer Brandserie zu kämpfen. So sind bereits neun Lauben auf dem Gelände niedergebrannt. Der letzte Brand im Kleingartenverein Am Driebenberg ist gerade einmal zwei Wochen her.

Brandserie im Kleingartenverein in Königslutter geht weiter Brandserie im Kleingartenverein in Königslutter geht weiter Am 17. November brannte im Kleingartenvereins Am Driebenberg bereits die neunte Laube innerhalb von Wochen. Foto: Kreisfeuerwehr Helmstedt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Brandserie im Kleingartenverein in Königslutter geht weiter Am 17. November brannte im Kleingartenvereins Am Driebenberg bereits die neunte Laube innerhalb von Wochen. Foto: Kreisfeuerwehr Helmstedt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Brandserie im Kleingartenverein in Königslutter geht weiter Am 17. November brannte im Kleingartenvereins Am Driebenberg bereits die neunte Laube innerhalb von Wochen. Foto: Kreisfeuerwehr Helmstedt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen