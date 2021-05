Polizei Königslutter fahndet nach Zigaretten-Dieben

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Samstagmittag der Polizei, dass vor ihrem Wohnhaus in der Nähe der Rottorfer Straße ein Fahrzeug stehe, in das drei Männer eine große Menge Zigaretten packten, berichtet die Polizei in ihrem täglichen Bericht.

Nachdem die Personen das Fahrzeug beladen hatten, seien sie eiligst davongefahren. Da das silberfarbene Fahrzeug nur wenige Meter entfernt von einem großen Lebensmitteldiscounter gestanden habe, könnte es sich hier um das Verstauen von Diebesgut handeln.

Eine Polizeistreife fuhr unmittelbar zu dem Lebensmitteldiscounter, wo sie auf einen Angestellten des Marktes traf, der den Beamten mitteilte, dass soeben Unbekannte eine große Anzahl an Tabakwaren entwendet hatten. Der Schaden dürfte sich dabei auf schätzungsweise 5000 Euro belaufen.

Bei der Rekonstruktion der Geschehnisse kamen die Beamten zu dem Schluss, dass zwei unbekannte männliche Täter zwischen 10.50 Uhr und 11 Uhr den Discounter an der Rottorfer Straße betreten haben. Während einer den Angestellten ablenkte, muss der zweite Täter ins Lager gelangt sein und dort die Zigaretten entwendet haben. Anschließend dürfte der Täter die Geschäftsräume über die Ladezone verlassen haben. Dort wartete der dritte Täter in dem beschriebenen silberfarbenen Fahrzeug, so die Polizei.

Der Täter, der den Angestellten ablenkte war männlich und hatte einen 3-Tage-Bart. Er war etwa 50 bis 60 Jahre alt und hatte ein südost-europäisches Aussehen.

Die Polizei hofft darauf, dass anderen Kunden des Discounters, Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen oder das besagte silberfarbene Fahrzeug aufgefallen sind.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat am Gerichtsweg unter der (05353) 941050 entgegen.

