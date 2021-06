Männer schlagen in Königslutter auf Vater und Tochter ein

Was mit einer verbalen Auseinandersetzung begann, endete schließlich in einer gefährlichen Körperverletzung. Wie die Polizei meldet, stand ein 44-Jähriger am Montag gegen 20.30 in der Helmstedter Straße in Königslutter neben seinem Auto, als ein PKW an ihm vorbeifuhr und stoppte.

Zwei Helmstedter schlugen Vater und Tochter

Aus diesem Fahrzeug seien zwei Helmstedter – 33 und 60 Jahre alt – ausgestiegen und hätten unvermittelt auf den 44-Jährigen eingeschlagen. Als die 14-jährige Tochter ihrem Vater helfen wollte, sei sie von dem 60-Jährigen ebenfalls geschlagen worden. Danach hätten sich die Männer entfernt.

Die Männer wurden schnell ermittelt

Aufgrund von Hinweisen hätten die Personen wenig später ermittelt werden können. Vater und Tochter wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Wache in Königslutter unter (05353) 94105-0 zu melden.

