Polizei im nächtlichen Einsatz: Weil sie nachts in Königslutter Gullis geöffnet und einen Anhänger quer auf die Fahrbahn vor einem Bahnübergang geschoben hatten, fertigten die Beamten Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen drei junge Männer und eine Frau.

Vandalismus Königslutter Vierergruppe öffnet nachts Gullideckel in Königslutter

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werden sich demnächst ein 17-Jähriger, zwei 18-Jährige und eine 23-Jährige vor Gericht verantworten müssen. Die Vierergruppe war einem Zeugen Montagnacht aufgefallen, als sie gegen 1.15 Uhr durch die Straße Scheppauer Weg ging, dort ein Werbeschild von einem Bauzaun riss und von einem Grundstück eine Schaufel mitnehmen wollte.

Der Grundstücksbesitzer sprach die drei Männer und die Frau an, verwies sie seines Grundstücks und alarmierte anschließend die Polizei. Die fand in der Straße Scheppauer Weg zwei offene Gullis, deren Deckel auf der Fahrbahn abgelegt worden waren. Ferner fanden sie vor einem Bahnübergang einen Anhänger, den Unbekannte quer auf die Fahrbahn geschoben hatten.

Die Gruppe in Königslutter tat ahnungslos, so die Polizei, konnte aber überführt werden

Nachdem die Polizeikommissare die Gullideckel wieder eingesetzt und den Anhänger von der Fahrbahn geschoben hatten, trafen sie an einer Berufsfachschule in der Schmidt-Rheindahl-Straße auf die besagte Vierergruppe. Die aus Nordrhein-Westfalen stammenden Heranwachsenden taten ahnungslos und machten widersprüchliche Aussagen. Durch eine genaue Zeugenbeschreibung konnten sie jedoch überführt werden. Gegen alle vier fertigten die Beamten Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

red

