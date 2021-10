Geldbörse gestohlen: Täter hebt in Königslutter Geld von Konto ab

Königslutter. Der Täter griff in die Tasche einer 84-Jährigen, als diese in einem Lebensmittelmarkt den Einkaufswagen kurz aus den Augen verlor.

Ein Dieb hat einer 84-jährigen Seniorin am Donnerstag zwischen 10.45 und 11 Uhr in einem Discounter am Fischersteg das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Als die Frau ihr Konto sperren lassen wollte, stellte sie fest, dass bereits Geld abgehoben worden war, teilte die Polizei am Freitag mit.

Seniorin ruft sofort Bank an

Die Seniorin ging am Donnerstagvormittag zum Einkaufen in das Lebensmittelgeschäft am Fischersteg. Ihre Handtasche stellte sie in den Einkaufswagen. Bei einer Warenauslage war sie laut Polizei etwas beschäftigt und verlor für einen kurzen Moment den Einkaufswagen aus den Augen. Als die 84-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Verlust ihrer Geldbörse. Da sie sicher war, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war, rief sie zeitnah bei ihrer Bank an. Dort teilte man ihr mit, dass es bereits zu einer unrechtmäßigen Abhebung von ihrem Konto gekommen war.

Polizei rät

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Handtaschen immer dicht am Körper zu tragen und soweit vorhanden, den Reißverschluss zu schließen. Auf keinen Fall sollten Handtaschen oder Einkaufsbeutel mit Geldbörse unbeaufsichtigt im Einkaufswagen gelassen werden. Die Täter seien sehr geschickt und könnten auch kleine, für die Betroffenen oft unbemerkte Kontakte für ihre Zwecke nutzen.

red

