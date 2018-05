Wenn sich die Liebste im Garten sonnt und ein Gewitter im Anmarsch ist, mache ich mir natürlich Sorgen. So auch am Donnerstag, der seinem Namen alle Ehre machte, als es am frühen Nachmittag im Westen über Königslutter schon mächtig im Himmel grollte, während über unserem Haus noch die Sonne lachte....